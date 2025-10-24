Трамп снес часть Белого дома ради новой роскошной постройки

Президент США распорядился снести восточное крыло Белого дома, чтобы построить большой бальный зал, передает NBC News. Отмечается, что уничтоженное здание было возведено еще при администрации экс-главы Теодора Рузвельта.

По словам Трампа, преобразования на территории Белого дома финансируются из его личных средств и денег спонсоров. Глава государства подчеркнул, что стоимость строительства нового бального зала увеличилась и достигла порядка $300 млн (около 24 млрд рублей).

По информации журналистов, 23 октября президент устроил торжественный ужин, где собрал представителей компаний-доноров. Среди них — Amazon, Apple, Google, Microsoft и другие крупные бизнесы.

Ранее пресс-секретарь администрации лидера Кэролайн Ливитт назвала возведение бального зала в Белом доме главным приоритетом Трампа. Она также подчеркнула, что президент всегда думает о том, что можно было бы улучшить в своей официальной резиденции. При этом Ливитт уточнила, что на текущий момент у американского лидера не имеется каких-либо планов по капитальной перестройке других помещений главного здания США.