24 октября 2025 в 17:32

Трамп снес часть Белого дома ради новой роскошной постройки

Трамп снес восточное крыло Белого дома для постройки бального зала

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США распорядился снести восточное крыло Белого дома, чтобы построить большой бальный зал, передает NBC News. Отмечается, что уничтоженное здание было возведено еще при администрации экс-главы Теодора Рузвельта.

По словам Трампа, преобразования на территории Белого дома финансируются из его личных средств и денег спонсоров. Глава государства подчеркнул, что стоимость строительства нового бального зала увеличилась и достигла порядка $300 млн (около 24 млрд рублей).

По информации журналистов, 23 октября президент устроил торжественный ужин, где собрал представителей компаний-доноров. Среди них — Amazon, Apple, Google, Microsoft и другие крупные бизнесы.

Ранее пресс-секретарь администрации лидера Кэролайн Ливитт назвала возведение бального зала в Белом доме главным приоритетом Трампа. Она также подчеркнула, что президент всегда думает о том, что можно было бы улучшить в своей официальной резиденции. При этом Ливитт уточнила, что на текущий момент у американского лидера не имеется каких-либо планов по капитальной перестройке других помещений главного здания США.

