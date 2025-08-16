Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 12:25

Баклажаны в духовке: невозможно оторваться! Просто, быстро и вкусно

Простой рецепт баклажанов в духовке

Баклажаны, запеченные в духовке, — это настоящий кулинарный хит. Они получаются нежными и ароматными, а благодаря добавлению томатов и сыра блюдо становится невероятно сочным и аппетитным. Это идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить что-то простое, но при этом очень вкусное.

Возьмите 2–3 средних баклажана, пару спелых томатов, 150–200 граммов сыра (лучше взять моцареллу или любой другой, который хорошо плавится), 2–3 дольки чеснока и немного свежей зелени, например базилика или петрушки. Для заправки — оливковое масло, соль, черный перец и щепотка сухих прованских трав. Сначала баклажаны нужно помыть и нарезать кружками толщиной примерно в 1 см. Чтобы закуска не горчила, посолите их и оставьте в холодной воде хотя бы на 15–20 минут. Затем как следует промойте.

Противень тем временем покройте бумагой для выпечки или пергаментом. Положите кружочки баклажанов, слегка смажьте их оливковым маслом и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 10–15 минут, чтобы они немного подпеклись. Тем временем нарежьте томаты кружочками, а сыр — тонкими пластинками. Достаньте противень, на каждый баклажановый кружок положите по ломтику томата, а сверху — по кусочку сыра. Посыпьте все мелко нарезанным чесноком, зеленью и травами. Верните в духовку еще на 15–20 минут, пока сыр не расплавится. Подавайте сразу же, пока блюдо горячее.

  • Совет: чтобы баклажаны не впитывали слишком много масла, перед запеканием их можно не жарить, а просто сбрызнуть маслом и сразу отправить в духовку.

Посмотрите еще один рецепт баклажанов в духовке: греческая запеканка мусака.

рецепты
рецепт
баклажаны
быстрыерецепты
духовка
кулинария
кухня
простые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
