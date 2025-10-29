Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 14:10

Путин обсудил с кабмином рыбное хозяйство России

Путин заявил о системной работе правительства по развитию рыбного хозяйства

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Развитие рыбопромышленного комплекса России требует комплексного подхода и находится на постоянном контроле властей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего совещания с членами правительства. Глава государства подчеркнул, что кабмин ведет планомерную работу в данном направлении, передает пресс-служба Кремля.

Правительство занимается этим вопросом (рыбохозяйственного промысла. — NEWS.ru), занимается системно. Но он такой комплексный, связанный не только с необходимостью поставки продукции на прилавки наших магазинов, для наших граждан по приемлемым ценам, — сказал Путин.

Путин отметил, что одновременно с этим отрасль тесно связана с кораблестроением. Кроме того, в этом вопросе важную роль играет распределение квот на вылов водных биоресурсов.

Ранее президент отмечал, что уровень потребления рыбы и морепродуктов в России остается ниже норм, установленных Министерством здравоохранения. Глава государства обратил внимание на прямую связь между объемом потребления рыбной продукции и продолжительностью жизни.

