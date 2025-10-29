Хинштейн раскрыл, что Курская область значит для Медведева

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев называет Курскую область своей малой родиной и глубоко интересуется проблемами региона, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. Так он прокомментировал итоги рабочего визита политика в регион.

Это не просто рабочий визит. Он сам называет Курскую область своей малой родиной. Хочу отметить, что Дмитрий Анатольевич, несмотря на свою загруженность и задачи, очень погружен в проблематику региона, — написал Хинштейн.

Интересной деталью визита стало то, что Медведев самостоятельно управлял автомобилем во время поездки по городу. В ходе ознакомительной экскурсии губернатор показал гостю историческую крепость и рассказал о планах по благоустройству городского пространства.

На встрече обсуждались актуальные вопросы развития региона, включая проведение специальной военной операции и деятельность партии «Единая Россия». Отдельное внимание было уделено культурному развитию области, в частности необходимости создания филиалов федеральных музеев.

Ранее Александр Хинштейн раскритиковал высказывания главы Запорожской области Евгения Балицкого, который заявил, что куряне якобы не защитили свой регион. По словам губернатора, такие слова недопустимы даже в мирное время. Также Хинштейн призвал Балицкого публично извиниться перед жителями региона.