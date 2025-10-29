Украинским военным около Красноармейска дали один совет Подоляка: ВСУ у Красноармейска и Мирнограда стоит сложить оружие

Украинским военным в районе Красноармейска (Покровска) и Мирнограда в ДНР стоит сложить оружие, заявил военный блогер Юрий Подоляка. По его оценке, обстановка на этом участке фронта достигла критической точки, передает MK.RU.

Блогер убежден, что группировка ВСУ в этом районе находится под угрозой полного окружения. Подоляка подчеркнул, что дальнейшее сопротивление приведет лишь к росту потерь среди украинских военнослужащих.

По его словам, попытки прорыва из окружения в большинстве случаев заканчиваются уничтожением подразделений. Блогер назвал наиболее разумным решением прекращение огня и добровольную сдачу в плен, что даст солдатам шанс после завершения конфликта вернуться к своим семьям.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в районе Купянска. Украинские бойцы намеревались переправиться на правый берег Оскола по разрушенным мостам. ВС РФ ликвидировали около 50 военнослужащих противника, а также две бронемашины Humvee.