Президент России Владимир Путин пригласил зарубежные СМИ в зону СВО, чтобы они засвидетельствовали реальное положение дел на фронте и развенчали мифы Киева о наступлении ВСУ, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, этот шаг является жестом доброй воли со стороны Москвы, основанном на убеждении, что русские и украинцы — один народ.

[Приглашение Путиным западных журналистов в зону СВО] — это жест доброй воли со стороны России, который понятен: мы единый народ. Пусть они посмотрят реально, что происходит на СВО, ведь Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) продолжает утверждать, что ВСУ где-то наступают и даже присутствуют в Курской области. Поэтому нужно апеллировать к общественному мнению украинцев, чтобы они видели, что Зеленский ведет свою страну к полному уничтожению ее государственности, — высказался Олейник.

Он добавил, что ситуацию с заявлениями украинской стороны о контрнаступлении можно сравнить с известным трюком певца Майкла Джексона. По его мнению, Киев создает иллюзию движения вперед, в то время как в реальности отступает, и пытается представить это западным спонсорам как успех.

Я вспомнил один трюк, который демонстрировал Майкл Джексон, — так называемая лунная походка, когда человек идет назад, а технически ноги двигаются так, что создается иллюзия движения вперед. Вот это и есть лунное наступление Зеленского. Он продает это на Западе, потому что если он способен играть на рояле без рук, то почему бы не продать поражение за успех, — подытожил Олейник.

Ранее Путин заявил, что Россия выражает обеспокоенность возможными провокациями со стороны Украины во время пребывания журналистов в районе окружения ВСУ. Глава государства отметил, что обсуждал с военным командованием возможность организации доступа представителей СМИ для объективного освещения событий.