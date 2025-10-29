Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 15:59

Худрук театра на Покровке поставил точку в скандале с гастролями в Курск

Бикбаев заявил, что театр на Покровке отправится в курское приграничье

Дмитрий Бикбаев Дмитрий Бикбаев Фото: Shutterstock/FOTODOM

Художественный руководитель «Покровка. Театр» Дмитрий Бикбаев заявил NEWS.ru, что труппа все же планирует выезжать на гастроли в курское приграничье. В настоящее время, по его словам, выбирают, с какими спектаклями из репертуара наиболее уместно выступить на прифронтовых территориях, уточнил он.

Очень важно, с каким спектаклем мы туда поедем. Мы, конечно же, поедем… Уже совершенно понятно, какой спектакль может быть там органичен сейчас, учитывая социальный контекст. Чтобы это было не глупостью какой-то. Конечно, мы поедем. Запланировано, — пообещал худрук театра.

Ранее бывший директор театра Ольга Пепеляева сообщила, что решение департамента культуры Москвы не возобновить с ней контракт — законное право ведомства. По ее мнению, это могло произойти из-за скандала с частью труппы. Пока директор была в отпуске, актеры «устроили демарш», отказавшись выезжать на гастроли в Курскую область.

Пепеляеву поддержала родная племянница основателя театра Сергея Арцибашева Анна. Она предположила, что часть артистов отказались участвовать в патриотических акциях, поскольку являются противниками СВО.

театры
артисты
культура
Курская область
Виктория Катаева
В. Катаева
