Энергетик ответил, сможет ли Казахстан заменить Россию на газовом рынке ЕС

Казахстан не сможет заменить Россию и стать крупным поставщиком газа в Евросоюз, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба об альтернативном поставщике углеводородов в ЕС в лице Астаны. Эксперт отметил, что сейчас республика, наоборот, сокращает объем экспорта газа европейским государствам из-за роста потребления внутри страны.

Казахстан и так поставляет свои основные энергоносители в Европу. Увеличить их поставки он не может. Наоборот, если говорить о газе, то Казахстан сейчас снижает экспорт, потому что у него растет внутреннее потребление, а добыча остается на прежнем уровне. Получается, что Казахстан может меньше экспортировать, и он уже ведет переговоры с «Газпромом», чтобы компания увеличила поставки в страну. В ближайшие годы это будут в основном сезонные поставки — во время отопительного сезона зимой, когда потребление существенно больше, чем летом, — объяснил Юшков.

Энергетик подчеркнул, что Узбекистан также сокращает объемы экспорта газа и покупает его в России. Казахстан, по его словам, все излишки энергоносителя поставляет в Китай.

Узбекистан пошел по такому же пути: из экспортера стал импортером и покупает газ у России. Поэтому никакого казахского газа в Европе не будет и, в общем-то, и не было. Сейчас излишки газа, которые есть у Астаны, прежде всего летом, она продает в Китай. По газу для ЕС она уж точно никак не может заменить Россию, — резюмировал Юшков.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что в случае полного отказа Евросоюза от закупок сжиженного природного газа Россия может перенаправить поставки в Турцию и Египет. По его словам, это не окажет серьезного влияния на экономику РФ.