Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 18:52

Энергетик ответил, сможет ли Казахстан заменить Россию на газовом рынке ЕС

Энергетик Юшков: Казахстан не сможет стать крупным поставщиком газа в Евросоюз

Газовое хранилище Газовое хранилище Фото: Shutterstock/FOTODOM

Казахстан не сможет заменить Россию и стать крупным поставщиком газа в Евросоюз, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба об альтернативном поставщике углеводородов в ЕС в лице Астаны. Эксперт отметил, что сейчас республика, наоборот, сокращает объем экспорта газа европейским государствам из-за роста потребления внутри страны.

Казахстан и так поставляет свои основные энергоносители в Европу. Увеличить их поставки он не может. Наоборот, если говорить о газе, то Казахстан сейчас снижает экспорт, потому что у него растет внутреннее потребление, а добыча остается на прежнем уровне. Получается, что Казахстан может меньше экспортировать, и он уже ведет переговоры с «Газпромом», чтобы компания увеличила поставки в страну. В ближайшие годы это будут в основном сезонные поставки — во время отопительного сезона зимой, когда потребление существенно больше, чем летом, — объяснил Юшков.

Энергетик подчеркнул, что Узбекистан также сокращает объемы экспорта газа и покупает его в России. Казахстан, по его словам, все излишки энергоносителя поставляет в Китай.

Узбекистан пошел по такому же пути: из экспортера стал импортером и покупает газ у России. Поэтому никакого казахского газа в Европе не будет и, в общем-то, и не было. Сейчас излишки газа, которые есть у Астаны, прежде всего летом, она продает в Китай. По газу для ЕС она уж точно никак не может заменить Россию, — резюмировал Юшков.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что в случае полного отказа Евросоюза от закупок сжиженного природного газа Россия может перенаправить поставки в Турцию и Египет. По его словам, это не окажет серьезного влияния на экономику РФ.

нефть
газ
Евросоюз
Казахстан
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты суммы больничного в 2026 году
Бурунов, Петров, Бортич: как живут звезды «Полицейского с Рублевки»
Пранкер Вован объяснил нелюбовь Запада к традиционным ценностям
Лидера рок-группы «Пасека» осудили за убийство
Эррол Маск раскрыл, что его поразило в Москве и Казани
ФАС раскрыла картель среди независимых АЗС в Крыму
Флюгер-Трамп, унижение курян, тайны Усольцевых: что будет дальше
Осужден глава таджикской диаспоры, продававшего мигрантам «русский язык»
Ограбленный актер и поножовщина с мусульманкой: главные ЧП дня
Раскрыта судьба участников операции «Поток»
«Бравада»: в России объяснили, почему участь ВСУ в Купянске предрешена
Врач раскрыл список обязательных прививок для людей старше 60 лет
Стало известно, кто отвернулся от Романа Попова перед его смертью
Продюсер раскрыла несостыковки в лечении актера Попова перед смертью
В Москве не стало Тарзана
Главреда портала-иноагента внесли в перечень террористов и экстремистов
Шор обвинил руководство Молдавии в тотальной узурпации власти
Раскрыто, чем грозит РФ отказ Швейцарии в правах по Энергетической хартии
В Киеве появятся новые теплоэлектростанции
Гладков рассказал, как дрон ВСУ догнал машину белгородской чиновницы
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.