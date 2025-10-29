Производитель люксовых авто пожаловался на колоссальные убытки

Британский производитель люксовых автомобилей Aston Martin заявил о рекордных квартальных убытках, сообщает Reuters. Представители компании связали ужасающие финансовые результаты со слабым спросом и негативным влиянием торговых пошлин США.

Так, убытки Aston Martin до налогообложения за третий квартал составили около 106,9 млн фунтов стерлингов (11,2 млрд рублей), что превысило ожидаемые 99 млн фунтов (10,4 млрд рублей). Кроме того, выручка компании сократилась на 27% в годовом выражении, достигнув 285,2 млн фунтов (30 млрд рублей).

Наиболее резкое падение спроса произошло на британском рынке, где объемы поставок дилерам рухнули почти на треть. Было продано всего два экземпляра самых дорогих лимитированных моделей. На фоне происходящего в Aston Martin решили сократить расходы на разработку новых автомобилей на 300 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль немецкого автоконцерна Mercedes-Benz за девять месяцев 2025 года упала в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель снизился почти на 50% — с €7,8 млрд до €3,87 млрд (с 724,9 млрд до 359,6 млрд рублей соответственно).