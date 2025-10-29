Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 18:45

Производитель люксовых авто пожаловался на колоссальные убытки

Британская компания Aston Martin понесла рекордные убытки из-за пошлин США

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Британский производитель люксовых автомобилей Aston Martin заявил о рекордных квартальных убытках, сообщает Reuters. Представители компании связали ужасающие финансовые результаты со слабым спросом и негативным влиянием торговых пошлин США.

Так, убытки Aston Martin до налогообложения за третий квартал составили около 106,9 млн фунтов стерлингов (11,2 млрд рублей), что превысило ожидаемые 99 млн фунтов (10,4 млрд рублей). Кроме того, выручка компании сократилась на 27% в годовом выражении, достигнув 285,2 млн фунтов (30 млрд рублей).

Наиболее резкое падение спроса произошло на британском рынке, где объемы поставок дилерам рухнули почти на треть. Было продано всего два экземпляра самых дорогих лимитированных моделей. На фоне происходящего в Aston Martin решили сократить расходы на разработку новых автомобилей на 300 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль немецкого автоконцерна Mercedes-Benz за девять месяцев 2025 года упала в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель снизился почти на 50% — с €7,8 млрд до €3,87 млрд (с 724,9 млрд до 359,6 млрд рублей соответственно).

Великобритания
компании
убытки
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты суммы больничного в 2026 году
Бурунов, Петров, Бортич: как живут звезды «Полицейского с Рублевки»
Пранкер Вован объяснил нелюбовь Запада к традиционным ценностям
Лидера рок-группы «Пасека» осудили за убийство
Эррол Маск раскрыл, что его поразило в Москве и Казани
ФАС раскрыла картель среди независимых АЗС в Крыму
Флюгер-Трамп, унижение курян, тайны Усольцевых: что будет дальше
Осужден глава таджикской диаспоры, продававшего мигрантам «русский язык»
Ограбленный актер и поножовщина с мусульманкой: главные ЧП дня
Раскрыта судьба участников операции «Поток»
«Бравада»: в России объяснили, почему участь ВСУ в Купянске предрешена
Врач раскрыл список обязательных прививок для людей старше 60 лет
Стало известно, кто отвернулся от Романа Попова перед его смертью
Продюсер раскрыла несостыковки в лечении актера Попова перед смертью
В Москве не стало Тарзана
Главреда портала-иноагента внесли в перечень террористов и экстремистов
Шор обвинил руководство Молдавии в тотальной узурпации власти
Раскрыто, чем грозит РФ отказ Швейцарии в правах по Энергетической хартии
В Киеве появятся новые теплоэлектростанции
Гладков рассказал, как дрон ВСУ догнал машину белгородской чиновницы
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.