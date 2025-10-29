Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 16:08

«На позитивной ноте»: друг Романа Попова рассказал о его последних днях

Друг умершего от рака Попова Хадиков заявил, что тот надеялся на выздоровление

Роман Попов Роман Попов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Друг звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова актер Чермен Хадиков в интервью NEWS.ru выразил мнение, что в последние недели тот — казалось — шел на поправку. Роман вполне бодро обещал выкарабкаться и продолжать жить, сообщил собеседник.

Мы всего неделю назад были у него дома. Пели вместе хиты Beatls, это его любимая группа. Мы все говорили, давай-ка, Роман, хватит болеть, вставай, у нас много планов. Он очень бодрым голосом обещал — «скоро встану!». На позитивной ноте мы уехали, — поделился Хадиков.

К сожалению, добавил он, через несколько часов Роман попал в больницу и там умер.

Ранее актер Сергей Бурунов рассказал, что во время съемок с Поповым на площадке присутствовала скорая помощь. Скончавшийся артист страдал от онкологического заболевания, уточнил Бурунов, но продолжал работать, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Режиссер сериала «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов поделился, что Попов, несмотря на всенародную известность, никогда не страдал звездной болезнью. По его словам, артист обладал доброй и ранимой душой, что делало сотрудничество с ним невероятно простым и комфортным.

Виктория Катаева
В. Катаева
