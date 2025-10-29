Юрист раскрыл, когда необходимо менять загранпаспорт ребенка

Менять документы ребенка, в том числе загранпаспорт, необходимо при значительных изменениях внешности, рассказал «Москве 24» юрист по туризму Эдуард Шалоносов. Он отметил, что пограничные службы могут не пропустить детей из-за расхождения с возрастом на фото.

Следует менять паспорт, если у ребенка по каким-то причинам появились явные дефекты – ожоги, шрамы и так далее. В целом это касается людей любого возраста, — отметил Шалоносов.

Юрист также рассказал, что на границе у туристов могут попросить снять украшения, очки или убрать волосы. По его мнению, замена паспорта является единственной гарантией прохождения границы без дополнительных сложностей.

Ранее адвокат Евгения Филиппова рассказала, что если ошибка в загранпаспорте помешала отправиться человеку в путешествие или командировку, он вправе обратиться в суд. На компенсацию можно рассчитывать в том случае, если окажется, что неточность появилась уже после попадания личных данных в ведомство.