Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 16:23

Юрист раскрыл, когда необходимо менять загранпаспорт ребенка

Юрист Шалоносов: при изменении внешности нужно менять загранпаспорт ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Менять документы ребенка, в том числе загранпаспорт, необходимо при значительных изменениях внешности, рассказал «Москве 24» юрист по туризму Эдуард Шалоносов. Он отметил, что пограничные службы могут не пропустить детей из-за расхождения с возрастом на фото.

Следует менять паспорт, если у ребенка по каким-то причинам появились явные дефекты – ожоги, шрамы и так далее. В целом это касается людей любого возраста, — отметил Шалоносов.

Юрист также рассказал, что на границе у туристов могут попросить снять украшения, очки или убрать волосы. По его мнению, замена паспорта является единственной гарантией прохождения границы без дополнительных сложностей.

Ранее адвокат Евгения Филиппова рассказала, что если ошибка в загранпаспорте помешала отправиться человеку в путешествие или командировку, он вправе обратиться в суд. На компенсацию можно рассчитывать в том случае, если окажется, что неточность появилась уже после попадания личных данных в ведомство.

загранпаспорта
дети
юристы
туризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом приказал использовать на учениях настоящие бомбы ради Трампа
В Госдуме назвали разительное отличие между Путиным и Зеленским
Садовод Воронова рассказала, что можно посадить на подоконнике
От фишинга до фрода: в сезон скидок мошенники атакуют покупателей и бизнес
В Роспотребнадзоре ответили о начале сезона гриппа в Москве
Врач рассказала, как бросить курить и не набрать вес
Вандалы разгромили могилы участников СВО
В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину
Военэксперт раскрыл, почему ракеты «Орешник» вызывают недовольство Запада
«Я украинка, которая любит РФ»: Поклонская о Зеленском, санкциях и Крыме
«Смотреть на недругов»: олимпийский чемпион выступил против показа ОИ
На Западе раскрыли, как Китай бросит вызов американским авианосцам
Стало известно, как мощнейший ураган сказался на потоке туристов РФ на Кубу
В одном регионе запретят продажу алкоголя в День народного единства
Фигурант дела о хищении у «Росгеологии» ушел на СВО
«Жест доброй воли»: экс-депутат Рады о приглашении Путиным СМИ в зону СВО
Сотни украинцев гибнут в попытках сбежать от ТЦК и фронта
Суд озвучил решение в отношении еще двух напавших на Мостового
В Госдуме объяснили, чем именно напугала Запад поставка «Орешника» Минску
Микроавтобус с 18 детьми попал в аварию в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.