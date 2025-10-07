Адвокат дала советы, как получить компенсацию из-за ошибки в загранпаспорте Адвокат Филиппова: если ошибка в паспорте сорвала отпуск, можно обратиться в суд

Если ошибка в загранпаспорте помешала отправиться человеку в путешествие или командировку, он вправе обратиться в суд, заявила MIR24.TV адвокат Евгения Филиппова. На компенсацию можно рассчитывать в том случае, если окажется, что неточность появилась уже после попадания личных данных в ведомство.

В случае, если ошибка допущена по вине МВД, гражданин может обратиться в суд с требованием о возмещении убытков — стоимости билетов, тура и морального вреда. При этом судебная практика чаще всего встает на сторону граждан, несмотря на их обязанность проверять данные паспорта при получении, — уточнила Филиппова.

Исправление ошибки в паспорте, по ее словам, занимает порядка пяти рабочих дней. Повторная подача документов и оплата госпошлины для исправления ошибки в паспорте по вине МВД не потребуется, заключила юрист.

Ранее в МВД сообщили, что у россиян может быть два заграничных паспорта одновременно, при этом один из них должен быть биометрическим. В министерстве напомнили, что документ нового образца содержит чип, где хранятся цифровая фотография и отпечатки указательных пальцев.