Путин назвал ключевой регион по добыче рыбы

Камчатский край является одним из ключевых регионов по добыче рыбы, заявил президент России Владимир Путин. На совещании с членами правительства глава государства обсудил развитие отрасли в стране. По словам Путина, добыча рыбы является важнейшим направлением Камчатки.
У нас Камчатка — один из ключевых регионов по добыче рыбы. И это важнейшая отрасль экономики региона, — подчеркнул Путин.
Глава государства в ходе совещания отметил, что Россия обладает уникальными запасами биологических ресурсов. Путин призвал не только добывать их, но и обеспечивать переработку и транспортировку. Приоритетом он назвал интересы внутреннего рынка, чтобы жители всех регионов РФ могли купить эти товары по доступной цене.
Ранее Путин заявил, что уровень потребления рыбы и морепродуктов в стране остается ниже норм, которые установил Минздрав. Российский лидер обратил внимание на прямую связь между объемом потребления рыбной продукции и продолжительностью жизни граждан. В РФ на человека приходится 24 килограмма.