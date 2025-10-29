Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 14:11

Путин назвал ключевой регион по добыче рыбы

Путин заявил, что Камчатка является одним из ключевых регионов по добыче рыбы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Камчатский край является одним из ключевых регионов по добыче рыбы, заявил президент России Владимир Путин. На совещании с членами правительства глава государства обсудил развитие отрасли в стране. По словам Путина, добыча рыбы является важнейшим направлением Камчатки.

У нас Камчатка — один из ключевых регионов по добыче рыбы. И это важнейшая отрасль экономики региона, — подчеркнул Путин.

Глава государства в ходе совещания отметил, что Россия обладает уникальными запасами биологических ресурсов. Путин призвал не только добывать их, но и обеспечивать переработку и транспортировку. Приоритетом он назвал интересы внутреннего рынка, чтобы жители всех регионов РФ могли купить эти товары по доступной цене.

Ранее Путин заявил, что уровень потребления рыбы и морепродуктов в стране остается ниже норм, которые установил Минздрав. Российский лидер обратил внимание на прямую связь между объемом потребления рыбной продукции и продолжительностью жизни граждан. В РФ на человека приходится 24 килограмма.

Владимир Путин
рыба
Камчатка
правительство
