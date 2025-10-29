Путин назвал ключевой регион по добыче рыбы Путин заявил, что Камчатка является одним из ключевых регионов по добыче рыбы

Камчатский край является одним из ключевых регионов по добыче рыбы, заявил президент России Владимир Путин. На совещании с членами правительства глава государства обсудил развитие отрасли в стране. По словам Путина, добыча рыбы является важнейшим направлением Камчатки.

У нас Камчатка — один из ключевых регионов по добыче рыбы. И это важнейшая отрасль экономики региона, — подчеркнул Путин.

Глава государства в ходе совещания отметил, что Россия обладает уникальными запасами биологических ресурсов. Путин призвал не только добывать их, но и обеспечивать переработку и транспортировку. Приоритетом он назвал интересы внутреннего рынка, чтобы жители всех регионов РФ могли купить эти товары по доступной цене.

Ранее Путин заявил, что уровень потребления рыбы и морепродуктов в стране остается ниже норм, которые установил Минздрав. Российский лидер обратил внимание на прямую связь между объемом потребления рыбной продукции и продолжительностью жизни граждан. В РФ на человека приходится 24 килограмма.