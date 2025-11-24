День матери
24 ноября 2025 в 14:15

Быстрая закуска из слоеного теста и рыбы — простой шедевр на Новый год и на праздники

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Быстрая закуска из слоеного теста и рыбы — простой шедевр на Новый год и на праздники. Эта закуска стала моим спасением — готовится за считанные минуты, а исчезает со стола мгновенно! Хрустящие корзиночки с нежной начинкой из красной рыбы и творожного сыра покорили всех гостей.

Берем: слоеное бездрожжевое тесто — 1 упаковка, слабосоленая рыба (семга или форель) — 150-200 г, свежий огурец — 1 шт., творожный сыр — 1 упаковка, укроп, яйцо для смазки и кунжут для посыпки. Тесто раскатываю как можно тоньше — тогда корзиночки получаются особенно аккуратными и хрустящими. Вырезаю кружочки, выкладываю на противень, смазываю взбитым яйцом и посыпаю душистым кунжутом. Выпекаю при 180°C около 15 минут до золотистого оттенка.

Пока основа остывает, готовлю начинку: нежную слабосоленую рыбу нарезаю мелким кубиком, огурец тру на терке и слегка отжимаю сок, смешиваю с творожным сыром и измельченным укропом. Остывшие кружки аккуратно разрезаю пополам, наполняю ароматной начинкой и прикрываю верхней частью. Получаются мини-сэндвичи, которые удобно брать руками.

Секрет: для пикантности можно добавить в начинку цедру лимона или каплю соуса васаби — это придает закуске особую изюминку! Подавайте сразу же, пока корзиночки сохраняют свою хрустящую текстуру.

Ранее мы готовили ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком. Простой рецепт на кефире — закуска выручит всегда.

