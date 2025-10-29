Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 14:37

Орбан срочно едет к Трампу обсуждать санкции против энергетики России

Сийярто предупредил об ущербе энергетике Венгрии из-за антироссийских санкций

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Санкции США против российских энергетических компаний затронут поставки в Венгрию, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в эфире программы «Борцовский час». По его словам, премьер-министр Виктор Орбан обсудит этот вопрос с американским президентом Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон.

Они (санкции. — NEWS.ru) затронут российские нефтяные компании, и это, очевидно, повлияет на энергоснабжение Центральной Европы и Венгрии. Естественно, что этот вопрос будет обсуждаться лидерами двух стран, — отметил глава ведомства.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп может пойти на смягчение некоторых санкций против России. Он объяснил, что Вашингтон попытается найти для себя дополнительную выгоду в сотрудничестве с Москвой.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем заявила, что страны Запада хотели «порвать» Россию своими санкциями, но «порвались» сами. По ее словам, масштабные ограничения, направленные на финансовую и технологическую изоляцию РФ, а также на подрыв ее экономики, не достигли поставленных целей.

