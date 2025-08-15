Психолог дала совет по решению школьных конфликтов

Школьный конфликт нужно сделать жизненным уроком, заявила клинический психолог Марианна Абравитова. По ее словам, переданным «ФедералПресс», конфликты — часть жизни и важно уметь их конструктивно преодолевать.

Если вы ответственный и умный родитель, используйте конфликт как жизненный урок. Проанализируйте вместе: «Что привело к ссоре? Как можно было поступить иначе?». Учите эмпатии и обсуждайте нравственные ценности. Конфликты — часть жизни, важно уметь их конструктивно преодолевать, — заявила она.

Ранее сообщалось, что с сентября 2026 года в школьную программу войдет обязательный курс «Духовно-нравственная культура России». В настоящее время образовательная дисциплина проходит экспертизу.

По замыслу авторов, курс будет формировать у учащихся систему ценностей, основанную на российских духовно-нравственных ценностях. Школьники будут изучать биографии выдающихся государственных деятелей, ученых, военных, включая героев СВО.