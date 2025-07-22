Школьников начнут учить духовно-нравственной культуре В школах с 2026 года появится дисциплина «Духовно-нравственная культура России»

С сентября 2026 года в школьную программу войдет обязательный курс «Духовно-нравственная культура России», сообщило РИА Новости, изучив соответствующий документ. В настоящее время образовательная дисциплина проходит экспертизу.

Изучение учебного предмета «Духовно-нравственная культура России» начинается с 2026/27 учебного года, — говорится в документе.

По замыслу авторов, курс будет формировать у учащихся систему ценностей, основанную на российских духовно-нравственных ценностях. Школьники будут изучать биографии выдающихся государственных деятелей, ученых, военных, включая героев СВО, чьи примеры призваны укрепить нравственные ориентиры молодого поколения и патриотическое воспитание.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России с 1 сентября 2025 года вводит единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах. По новым правилам, на контрольные школьникам будет предоставлено один или два урока, каждый — не более 45 минут.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов, подводя предварительные итоги проведения ЕГЭ в 2025 году, заявил, что министерство готовит новую систему оплаты труда для учителей. По его словам, ведомство также разрабатывает механизмы защиты прав учителей.