Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 08:53

Школьников начнут учить духовно-нравственной культуре

В школах с 2026 года появится дисциплина «Духовно-нравственная культура России»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С сентября 2026 года в школьную программу войдет обязательный курс «Духовно-нравственная культура России», сообщило РИА Новости, изучив соответствующий документ. В настоящее время образовательная дисциплина проходит экспертизу.

Изучение учебного предмета «Духовно-нравственная культура России» начинается с 2026/27 учебного года, — говорится в документе.

По замыслу авторов, курс будет формировать у учащихся систему ценностей, основанную на российских духовно-нравственных ценностях. Школьники будут изучать биографии выдающихся государственных деятелей, ученых, военных, включая героев СВО, чьи примеры призваны укрепить нравственные ориентиры молодого поколения и патриотическое воспитание.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России с 1 сентября 2025 года вводит единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах. По новым правилам, на контрольные школьникам будет предоставлено один или два урока, каждый — не более 45 минут.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов, подводя предварительные итоги проведения ЕГЭ в 2025 году, заявил, что министерство готовит новую систему оплаты труда для учителей. По его словам, ведомство также разрабатывает механизмы защиты прав учителей.

школы
предметы
традиционные ценности
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе пришли в ужас из-за сокрушительных ударов России по ВСУ
В России изобрели легкую огнеметную систему для наземных роботов
Верховный суд отреагировал на сообщение о смерти председателя Подносовой
В России зафиксирован всплеск подростковой преступности
Умерла председатель Верховного суда России Подносова
Мишустин назвал отрасль, в которой Россия занимает лидирующие позиции
Врач рассказала о серьезной опасности укуса живущего в Египте скорпиона
Эксперт раскрыл, чем ударили по секретному городу-призраку на Украине
В Новосибирске задержали взломщика более чем 70 веб-камер
Россиянам объяснили, как выбрать матрас и не погубить спину
Умер польский генерал, призывавший «ликвидировать» Калининград
У вице-губернатора Брянской области Симоненко проходят обыски
Школьников начнут учить духовно-нравственной культуре
Экс-адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» ушел на СВО
В Британии объяснили, почему Зеленский изменил отношение к переговорам
«Галлюцинаторные заявления»: мэр Кишинева хочет засудить главу МИД Румынии
Финансист раскрыл, что будет с курсом доллара в августе
Врач объяснила, какие анализы стоит сдать при выпадении волос
SHOT: главком ВСУ Сырский отправил родителей в Москву на лечение
Стало известно, как «большой и прекрасный билль» Трампа отразится на США
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Общество

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.