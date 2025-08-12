Эксгибиционист против ГАИ, молния против табуна лошадей: дикие ЧП за день

В Кузбассе мужчина показал гениталии сотрудникам Госавтоинспекции, в Подмосковье девушка на моноколесе попрощалась с жизнью, в Химках мужчина измазал квартиру экскрементами назло жене, в Башкирии молния убила табун лошадей — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Голый мужчина показал гениталии полиции

В Кемеровской области инспекторы ГАИ задержали 38-летнего эксгибициониста, который снял штаны перед водителями на проспекте Кирова. Как признался мужчина, в тот момент он был пьян.

Как выяснилось, нарушитель преградил путь одному из автомобилей и продемонстрировал окружающим интимные части тела. После этого местный житель оделся и быстро скрылся. В отношении мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Эксгибициониста также отправили под арест на двое суток.

Девушка умерла под колесами грузовика

Момент смертельного ДТП в Московской области с участием грузовика и девушки на моноколесе попал на видео. На кадрах видно, как 21-летняя россиянка, управляя СИМ, выехала со второстепенной дороги на главную и столкнулась с грузовым автомобилем марки Shacman.

После столкновения тело девушки отбросило под колеса белого Hyundai. Проезжавшие мимо машины начали останавливаться, чтобы оценить состояние пострадавшей и оказать посильную помощь. Однако россиянка скончалась на месте ЧП до приезда медиков.

Трагедия произошла вечером на пятом километре автодороги МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося. Что стало с водителем грузовика, пока неизвестно.

У мужчины иссякли аргументы во время ссоры с женой

Житель подмосковных Химок во время ссоры с женой измазал фекалиями все стены в квартире. Услышав громкие крики из квартиры, соседи поспешили обратиться в правоохранительные органы.

Они рассказали, что силовики не стали никого задерживать. Стражи правопорядка предложили разобраться супругам в конфликте самостоятельно.

Молния убила табун лошадей

В Башкирии целый табун лошадей стал жертвой удара молнии. Животных пасли возле линий электропередачи в селе Первое Туркменево Баймакского района.

«Во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Так, 11 августа в селе 1-Туркменово Баймакского района в результате удара молнии погибло семеро голов лошадей, принадлежащих жителю данного села. Лошади находились вблизи линий электропередачи», — сообщили в пресс-службе МЧС.

