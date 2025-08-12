Полиция Кузбасса задержала пристававшего к водителям эксгибициониста

В Кемеровской области инспекторы ГИБДД задержали 38-летнего эксгибициониста, который снял штаны перед водителями на проспекте Кирова, пишет «Ciбдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса. Как признался мужчина, в тот момент он был пьян.

Как выяснилось, нарушитель преградил путь одному из автомобилей и продемонстрировал окружающим интимные части тела. После этого местный житель оделся и быстро скрылся.

В отношении мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Эксгибициониста также отправили под арест на двое суток.

Ранее в поселке Мочище Новосибирской области эксгибиционист напал с ножом на охранников, которые пытались задержать его. Нарушитель показывал свои половые органы прохожим на улице, в том числе детям.