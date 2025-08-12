Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 13:28

Полиция Кузбасса задержала пристававшего к водителям эксгибициониста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кемеровской области инспекторы ГИБДД задержали 38-летнего эксгибициониста, который снял штаны перед водителями на проспекте Кирова, пишет «Ciбдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса. Как признался мужчина, в тот момент он был пьян.

Как выяснилось, нарушитель преградил путь одному из автомобилей и продемонстрировал окружающим интимные части тела. После этого местный житель оделся и быстро скрылся.

В отношении мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Эксгибициониста также отправили под арест на двое суток.

Ранее в поселке Мочище Новосибирской области эксгибиционист напал с ножом на охранников, которые пытались задержать его. Нарушитель показывал свои половые органы прохожим на улице, в том числе детям.

эксгибиционисты
водители
Кузбасс
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глухонемого мужчину наказали за одно видео о российской армии
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела после его похорон
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.