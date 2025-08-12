Психиатры вычислили педофила: отчим устроил пыточную для пасынка

Следователь из Барнаула Михаил Зеленьков рассказал в интервью изданию Amic.ru, как вместе с командой экспертов не дал педофилу уйти от ответственности. Мужчина на протяжении нескольких лет насиловал своего пасынка-подростка. NEWS.ru рассказывает о работе следственной группы.

Насиловал отчим

Михаил Зеленьков работает в четвертом отделе местного управления СКР, который расследует особо тяжкие преступления. К ним в том числе относятся преступления против половой неприкосновенности детей. Зеленьков отмечает, что их отделу всего шесть лет, но за это время он успел столкнуться с несколькими шокирующими историями.

К примеру, летом прошлого года Зеленькову и его коллегам предстояло выяснить, при каких обстоятельствах погиб 14-летний подросток. Дело могло быть закрыто как самоубийство без установленной причины, если бы специалисты не установили некоторые факты. С этими данными они обратились в московский центр психиатрии имени Сербского.

«Летом 2024 года было еще одно дело — в дачном кооперативе Центрального района 14-летний мальчик покончил с собой. В ходе расследования установили, что отчим в отношении ребенка совершал действия сексуального характера. Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии имени Сербского в Москве провел посмертную психолого-психиатрическую экспертизу — она и установила причинно-следственную связь между насильственными действиями и последующим суицидом», — рассказывает следователь.

Против отчима возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Пока разбирательство продолжается.

«Матери безразличны к своим детям»

Следователь отмечает, что чаще всего в Барнауле пострадавшими в делах против педофилов становятся дети из неблагополучных семей. При этом насильниками оказываются приближенные к семье мужчины.

«Возраст начинается от пяти-шести лет и доходит до совершеннолетия, категории разные, системы какой-то в этом нет. Чаще всего это происходит в неблагополучных семьях. Как правило, матери безразличны к своим детям, злоупотребляют спиртным или наркотиками либо просто ведут асоциальный образ жизни. Есть отчим, сожитель или друг матери, который этим пользуется и совершает действия сексуального характера в отношении детей, в том числе изнасилования», — рассказывает Зеленьков.

Об изнасиловании узнали в больнице

По словам следователя, часто с заявлениями приходит кто-то из родственников жертв или сами потерпевшие спустя несколько лет после изнасилования. Иногда о пережитом становится известно случайно, когда ребенок попадает в больницу. В таких случаях с ребенком начинает работать психолог.

«Иногда случаи насилия всплывают сразу, иногда дети годами боятся вынести все наружу, опасаясь насилия. А затем, например, ребенок попадает в больницу, и все становится ясно. Психолог аккуратно выясняет у пострадавшего, сколько таких случаев было, как часто они происходили — может быть, жертва помнит какие-то даты», — объясняет Зеленьков.

После продолжительной беседы психолог решает, сможет ли пострадавший самостоятельно выступить в суде. При этом, по словам Зеленькова, в профилактике сейчас помогают школьные психологи.

«Профилактика идет, в каждой школе есть психолог, везде советуют в таком случае обращаться к правоохранителям. Все меры принимаются к тому, чтобы дети рассказывали о произошедшем. Также в неблагополучные семьи, состоящие на учете, ходят инспекторы по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, они мониторят ситуацию», — отметил сотрудник СК.

