«Я свое должен взять»: ясновидящей угрожали убийством за отказ от секса

В Якутии ясновидящая пожаловалась на насилие со стороны своего избранника. По словам девушки, мужчина подвергся влиянию блогера-женоненавистника. NEWS.ru делится историей якутской провидицы.

«Я свое должен взять»

Ясновидящая из Якутии Мари Сырдык Куус в своем Telegram-канале опубликовала аудиозапись с предполагаемой речью ее бывшего избранника, который угрожает ей изнасилованием, побоями и убийством.

«Сейчас я включаю манипулятора и абьюзера полным ходом, какой я есть. И ты будешь до конца своих дней так жить со мной, до тех пор, пока своего брата не позовешь, чтобы он тебя защитил или чтоб он ментов привел. <...> Я тебя убью, потому что я свое тоже должен взять. Потому что потратил время. Раз ты так не хочешь», — говорит мужчина.

«Видения совпали на 100%»

Мари Сырдык Куус позиционирует себя как психолога, предпринимателя и человека с экстраординарными способностями. В своем канале женщина, по ее же уверению, публикует новости из будущего и помогает найти верный путь. Комментируя свою историю, она отметила, что заранее знала о своем расставании с мужчиной, от которого поступали угрозы.

«Я с ним, конечно, недолго была. Видения мои насчет него и реальность совпали на 100%», — пишет девушка в конце видео.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жертва пропаганды

По словам ясновидящей, ее молодой человек стал жертвой женоненавистнической пропаганды. Она заметила, что мужчина изучал контент некоего блогера, который проповедовал радикальные патриархальные установки в отношениях между полами, где женщине отводилась низшая покорная роль.

«Как я поняла причину? Перед тем как напасть на меня, он слушал такого „блогера“, который негативно высказывался насчет женщин. Мол, какие „бабы <...> твари“. К сожалению, ему не хватило мудрости вовремя отключить эту ересь. Слушают такую пропаганду уязвимые люди, которые не понимают себя и жизнь в целом. Это, ребята, реальная проблема в обществе, в семьях, тревожная тенденция!» — предупреждает Мари Сырдык Куус.

При этом девушка считает, что «в этой борьбе не будет победителей». Она уверена, что обе стороны в этой ситуации «ущемляются». По ее словам, к потреблению такого контента склонны только слабые духом люди, а выгодны такие конфликты «корпорациям».

«Они хайпят на такой деликатной и тонкой теме, как любовь и отношения. Друг у друга копируют контент как обезьяны, и это значит, что они проглотили глобальный план больших корпораций целиком ведь — они разделяют и властвуют. Не ведитесь на провокации и псевдознания, не поддавайтесь пропаганде гендерных стереотипов. Мы разные, спору нет, но это не означает, что мы должны друг друга истреблять!» — призывает ясновидящая.

Читайте также:

«Кивал на пах, но я не понимала»: школьница стала жертвой банды педофилов

Девочки против Боба Джека: экс-продюсера Самбуки ждет уголовное дело?

Загубленное детство в руках хищника: тренер-педофил гуляет на свободе