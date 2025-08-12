Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 11:49

«Я свое должен взять»: ясновидящей угрожали убийством за отказ от секса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Якутии ясновидящая пожаловалась на насилие со стороны своего избранника. По словам девушки, мужчина подвергся влиянию блогера-женоненавистника. NEWS.ru делится историей якутской провидицы.

«Я свое должен взять»

Ясновидящая из Якутии Мари Сырдык Куус в своем Telegram-канале опубликовала аудиозапись с предполагаемой речью ее бывшего избранника, который угрожает ей изнасилованием, побоями и убийством.

«Сейчас я включаю манипулятора и абьюзера полным ходом, какой я есть. И ты будешь до конца своих дней так жить со мной, до тех пор, пока своего брата не позовешь, чтобы он тебя защитил или чтоб он ментов привел. <...> Я тебя убью, потому что я свое тоже должен взять. Потому что потратил время. Раз ты так не хочешь», — говорит мужчина.

«Видения совпали на 100%»

Мари Сырдык Куус позиционирует себя как психолога, предпринимателя и человека с экстраординарными способностями. В своем канале женщина, по ее же уверению, публикует новости из будущего и помогает найти верный путь. Комментируя свою историю, она отметила, что заранее знала о своем расставании с мужчиной, от которого поступали угрозы.

«Я с ним, конечно, недолго была. Видения мои насчет него и реальность совпали на 100%», — пишет девушка в конце видео.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жертва пропаганды

По словам ясновидящей, ее молодой человек стал жертвой женоненавистнической пропаганды. Она заметила, что мужчина изучал контент некоего блогера, который проповедовал радикальные патриархальные установки в отношениях между полами, где женщине отводилась низшая покорная роль.

«Как я поняла причину? Перед тем как напасть на меня, он слушал такого „блогера“, который негативно высказывался насчет женщин. Мол, какие „бабы <...> твари“. К сожалению, ему не хватило мудрости вовремя отключить эту ересь. Слушают такую пропаганду уязвимые люди, которые не понимают себя и жизнь в целом. Это, ребята, реальная проблема в обществе, в семьях, тревожная тенденция!» — предупреждает Мари Сырдык Куус.

При этом девушка считает, что «в этой борьбе не будет победителей». Она уверена, что обе стороны в этой ситуации «ущемляются». По ее словам, к потреблению такого контента склонны только слабые духом люди, а выгодны такие конфликты «корпорациям».

«Они хайпят на такой деликатной и тонкой теме, как любовь и отношения. Друг у друга копируют контент как обезьяны, и это значит, что они проглотили глобальный план больших корпораций целиком ведь — они разделяют и властвуют. Не ведитесь на провокации и псевдознания, не поддавайтесь пропаганде гендерных стереотипов. Мы разные, спору нет, но это не означает, что мы должны друг друга истреблять!» — призывает ясновидящая.

Читайте также:

«Кивал на пах, но я не понимала»: школьница стала жертвой банды педофилов

Девочки против Боба Джека: экс-продюсера Самбуки ждет уголовное дело?

Загубленное детство в руках хищника: тренер-педофил гуляет на свободе

изнасилования
происшествия
криминал
угрозы
убийства
Якутия
Россия
экстрасенсы
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки
ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой
В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей
Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия
Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала
Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет
Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео
Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей
«Другого пути нет»: украинцев призвали смириться с потерей территорий
В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках
В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России
Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость
Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске
Схватка трехметрового аллигатора и питона попала на видео
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
Группу наемников ВСУ уничтожили ракетным ударом прямо во время обеда
Назван тип БПЛА, использованный для атаки на Татарстан
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.