Европейский бренд удивил покупателей новой сумкой

Французский модный дом Balenciaga вновь эпатирует публику, представив мужскую сумку-тоут за почти $1000. Новинка под названием Marche Packable примечательна не только ценой в 79 тысяч рублей, но и своим неординарным дизайном, напоминающим смятый синий пакет.

Несмотря на нарочито небрежный и предельно простой внешний вид, сумка позиционируется как высокотехнологичный аксессуар. Главная ставка сделана на материал. Изделие изготовлено из сверхпрочного Dyneema, который бренд активно использует в последних коллекциях.

Этот материал — не просто пластик. Его характеризуют высокая прочность (в 15 раз прочнее стали), низкая растяжимость, устойчивость к воде и большинству других растворителей.

Помимо прочности, преимуществом сумки называется ее практичность. Она легко складывается (отсюда Packable в названии) и, несмотря на кажущуюся хлипкость пакета, способна вместить смартфон, кошелек, планшет и ноутбук, выдерживая вес до 10 кг. В настоящее время аксессуар доступен только для предварительного заказа на официальном сайте бренда.

Ранее сообщалось, что французский люксовый гигант Kering на официальном сайте объявил о назначении Пьерпаоло Пиччоли креативным директором Balenciaga. Он сменит Демну Гвасалию, который перешел в Gucci. Пиччоли, известный своими новаторскими работами, представит первую коллекцию для Balenciaga уже в октябре 2025 года.