12 августа 2025 в 16:48

Омбудсмен рассказал, для чего нужна школьная форма

Омбудсмен Володарский: школьная форма поможет предотвратить случаи буллинга

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Введение школьной формы с правом выбора моделей, помогло бы предотвратить случаи буллинга из-за социального неравенства, заявил в эфире Общественной службы новостей омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. По его словам, она даст почувствовать ребенку принадлежность к той или иной школе и сформирует дисциплину.

В должности директора на протяжении четырнадцати лет я видел, как в детях зарождалась брендозависимость, как эта брендозависимость делила класс по социальному признаку и как по этому социальному признаку начинался буллинг, — заявил он.

Ранее сообщалось, что, по документу Росстандарта, школьная форма должна соответствовать деловому стилю, учитывать особенности посадки и движения, быть светской и эстетичной, без запрещенных символов. Рекомендуется размещение на одежде государственной и патриотической символики. Этот ГОСТ вводится впервые.

