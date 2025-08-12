Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 16:10

Ретейлеры назвали два тренда в покупке школьных товаров

Ozon: школьные товары покупают с начала июля до конца учебного года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С прошлого года наметился тренд на более раннюю закупку школьных товаров, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Ozon. По ее данным, в этом году спрос на принадлежности к школе также растет с июля — с начала месяца он вырос в 2,1 раза, что ранее было характерно только для августа.

Лучшую динамику показали: тетради (рост в 2,5 раза), письменные принадлежности (рост в 2,3 раза), бумага и папки (рост в два раза), демонстрационное оборудование (рост в 2,7 раза), печати и ежедневники (рост в 1,6 раза). Школьная одежда в том числе показывает рост в 1,6 раза, — указали в пресс-службе.

Еще один тренд, который отметили на маркетплейсе, — школьный сезон теперь в принципе не заканчивается в сентябре, а растягивается на весь учебный год. Так, в ноябре растет спрос в 2,1 раза на теплую школьную одежду. В феврале — марте наблюдается вторая волна закупок (рост в 1,8 раза) из-за того, что дети вырастают из вещей или они изнашиваются, а в мае спрос увеличивается в связи с выпускными (рост в 1,9 раза). Канцелярские товары также имеют вторую волну закупок — как правило, после зимних каникул с февраля по март (рост в 1,6 раза), уточнили в пресс-службе.

Ранее стилист Алексей Сухарев заявил, что школьная форма должна соответствовать моде, а также быть приятной к телу и удобной. По его словам, немаловажно, чтобы материалы детской одежды были дышащими и простыми в уходе.

школьники
товары
1 сентября
школы
маркетплейсы
