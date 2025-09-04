В Казахстане задержали высокопоставленного министра В Казахстане задержан министр иностранных дел Нуртлеу

Правоохранительные органы задержали министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу после возвращения с саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает ORDA. По информации издания, вместе с ним задержаны бизнесмен Гаджи Гаджиев и несколько сотрудников Комитета национальной безопасности.

На данный момент в домах фигурантов проходят обыски. Официальных комментариев властей пока нет.

До этого в столице задержали главу ассоциации «НОСТРОЙ» Сергея Кононыхина и его заместителя Виталия Еремина по подозрению в коммерческом подкупе. Объединение подтвердило факт задержания и выразило готовность содействовать следствию. В настоящее время фигуранты находятся под стражей.

