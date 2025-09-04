Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025

В Казахстане задержали высокопоставленного министра

В Казахстане задержан министр иностранных дел Нуртлеу

Мурат Нуртлеу Мурат Нуртлеу Фото: Игорь Егоров/РИА Новости

Правоохранительные органы задержали министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу после возвращения с саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает ORDA. По информации издания, вместе с ним задержаны бизнесмен Гаджи Гаджиев и несколько сотрудников Комитета национальной безопасности.

На данный момент в домах фигурантов проходят обыски. Официальных комментариев властей пока нет.

До этого в столице задержали главу ассоциации «НОСТРОЙ» Сергея Кононыхина и его заместителя Виталия Еремина по подозрению в коммерческом подкупе. Объединение подтвердило факт задержания и выразило готовность содействовать следствию. В настоящее время фигуранты находятся под стражей.

Ранее временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова обвинили в хищениях на строительстве фортификаций в Белгородской области. Его поместили под стражу до 25 октября. Следствие также попросило арестовать еще одного фигуранта, проходящего по данному делу.

