05 ноября 2025 в 14:25

Жителя Колпино задержали за дебош, кражу и ложное сообщение с угрозами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Колпино задержали местного жителя по подозрению в дебоше, краже и ложном сообщении с угрозами, сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

Днем 4 ноября в полицию Кировского района Ленобласти обратился 64-летний постоялец отеля на Чекалова в Шлиссельбурге. Он рассказал, что неизвестный зашел в холл первого этажа, поджег ведро с мусором, поднялся на верхние этажи, где повредил входные двери комнат и пожарную сигнализацию, — сообщили в ведомстве.

Через несколько часов в полиции получили известие об угрозах в Доме культуры. Неизвестный пришел туда с сумкой, начал угрожать, а затем скрылся. Приехавшие сотрудники полиции обнаружили в сумке украденные вещи из отеля на Чекалова.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который бил посуду в торговом центре Московской области в Котельниках. В гипермаркете, расположенном на Новорязанском шоссе, сработала тревожная сигнализация.

полиция
дебоширы
угрозы
Санкт-Петербург
