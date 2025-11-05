Жителя Колпино задержали за дебош, кражу и ложное сообщение с угрозами

В Колпино задержали местного жителя по подозрению в дебоше, краже и ложном сообщении с угрозами, сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

Днем 4 ноября в полицию Кировского района Ленобласти обратился 64-летний постоялец отеля на Чекалова в Шлиссельбурге. Он рассказал, что неизвестный зашел в холл первого этажа, поджег ведро с мусором, поднялся на верхние этажи, где повредил входные двери комнат и пожарную сигнализацию, — сообщили в ведомстве.

Через несколько часов в полиции получили известие об угрозах в Доме культуры. Неизвестный пришел туда с сумкой, начал угрожать, а затем скрылся. Приехавшие сотрудники полиции обнаружили в сумке украденные вещи из отеля на Чекалова.

