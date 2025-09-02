Задержаны топ-менеджеры крупнейшей строительной ассоциации России В Москве задержали главу НОСТРОЙ Кононыхина и его зама

В Москве задержали главу ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Сергея Кононыхина и его заместителя Виталия Еремина. Компания официально подтвердила задержание РИА Новости.

НОСТРОЙ подтверждает факт задержания. Ведутся оперативные мероприятия, — заявили в объединении.

Там также отметили, что заинтересованы в скорейшем разрешении данной ситуации. Компания готова оказать всестороннее содействие следствию. По данным «Коммерсанта», задержанных обвинили в коммерческом подкупе. В настоящее время они находятся под стражей.

