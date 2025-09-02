День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 09:55

Задержаны топ-менеджеры крупнейшей строительной ассоциации России

В Москве задержали главу НОСТРОЙ Кононыхина и его зама

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали главу ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Сергея Кононыхина и его заместителя Виталия Еремина. Компания официально подтвердила задержание РИА Новости.

НОСТРОЙ подтверждает факт задержания. Ведутся оперативные мероприятия, — заявили в объединении.

Там также отметили, что заинтересованы в скорейшем разрешении данной ситуации. Компания готова оказать всестороннее содействие следствию. По данным «Коммерсанта», задержанных обвинили в коммерческом подкупе. В настоящее время они находятся под стражей.

Ранее стало известно, что бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, который отбывает 15-летний срок заключения за получение взяток, обратился с просьбой направить его в зону СВО. В настоящее время осужденный находится в одной из исправительных колоний Хабаровского края.

До этого Таганский районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева. Решение принято в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму 20 млн рублей.

строители
происшествия
задержания
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники начали использовать данные из Росреестра
Минометы разорвали и закопали разведчиков ВСУ у границы России
Стало известно, на сколько «Сила Сибири — 2» увеличила акции «Газпрома»
В Госдуме предупредили о новом расчете НДПИ
Названа истинная причина Зеленского продолжить украинский конфликт
Два десятка человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Патрушев разоблачил намерения Японии в отношении Курил
Бойцы ВСУ оставили технику и бежали с позиций в Купянске
Еще одна европейская страна признает Палестину
Блогер «Мать орков» оштрафована за ролик о бойцах СВО
Россиянам рассказали, какой напиток сильнее всего портит зубы
Китай введет безвизовый режим для россиян
Появились кадры допроса подростков-террористов из Ижевска
Названа страна, которая за несколько лет может получить ядерный арсенал
Российские войска «выкуривают» остатки ВСУ из Серебрянского лесничества
Юрист рассказал, как отвечать на хамство в школьных чатах
МИД Украины выразил недовольство резолюцией саммита ШОС
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 2 сентября
В СПЧ назвали возможную причину побега террористов из СИЗО на Урале
Задержаны топ-менеджеры крупнейшей строительной ассоциации России
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.