Замужняя учительница совратила двух школьников В Нью-Джерси 37-летняя учительница призналась в совращении двух школьников

В американском штате Нью-Джерси 37-летняя учительница совратила двух школьников, сообщила радиостанция WKXW. Женщину взяли под стражу в июле 2024 года, но только в августе 2025-го она признала свою вину по двум уголовным делам.

Как отметила радиостанция, Джули Риццителло работала в школе учительницей английского языка, она была замужем и воспитывала ребенка. По одному из обвинений, она в течение трех месяцев состояла в отношениях с 18-летним школьником. Помимо этого, женщина вступила в связь с другим подростком. Отмечается, что учительнице может грозить до 10 лет тюрьмы, приговор по ее делу вынесут в январе 2026 года.

Ранее бывшая учительница Мэри Кей Летурно, которую осудили за отношения с несовершеннолетним учеником Вили Фуалау, родила от него двоих детей. Впервые они встретились, когда Фуалау учился во втором классе начальной школы.

До этого 38-летняя учительница математики из Австралии попалась на неправомерных сексуальных действиях в отношении 15-летней школьницы. По данным обвинения, она растлила собственную ученицу, что обернулось уголовным делом.