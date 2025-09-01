Учительница родила двоих детей от школьника Осужденная за отношения с несовершеннолетним учительница родила от него детей

Бывшая школьная учительница Мэри Кей Летурно, которую осудили за отношения с несовершеннолетним учеником, родила от него двоих детей, пишет Mirror, ссылаясь на судебные документы и интервью участников событий. Впервые они встретились, когда Вили Фуалау учился во втором классе начальной школы.

Позднее, когда мальчик перешел в шестой класс, она стала его преподавателем и начала проявлять к нему особое внимание. Летом 1996-го, когда Летурно было 34, а Вили исполнилось 12 лет, между ними установились сексуальные отношения.

В марте 1997 года правоохранители арестовали Летурно по двум пунктам обвинения в насильственных действиях. К моменту судебного разбирательства она уже ждала их первого ребенка. Несмотря на приговор и судебный запрет на контакты с потерпевшим, всего через 30 дней после освобождения из тюрьмы полиция вновь обнаружила ее с Вили в автомобиле. За это нарушение ей назначили второй тюремный срок продолжительностью семь с половиной лет. Вторая дочь пары появилась на свет, пока Летурно находилась в заключении.

После освобождения в 2004 году, Фуалау, уже достигший совершеннолетия, подал в суд прошение об отмене запрета на их контакты. Пара официально заключила брак в 2005 году и прожила вместе 14 лет, совместно воспитывая двух дочерей. В 2019 году супруги приняли решение расстаться. В 2020 году Мэри Кей Летурно скончалась в возрасте 58 лет от онкологического заболевания.

