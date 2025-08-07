Учительница математики с расстройством личности растлила несовершеннолетнюю

В Австралии 38-летняя учительница математики Лора Энн Хилл предстанет перед судом по обвинению в неправомерных сексуальных действиях в отношении 15-летней школьницы, сообщает Sky News. Педагог из Мельбурна, как утверждает сторона обвинения, растлила собственную ученицу.

Хилл заявляла, что школьница якобы также испытывала к ней чувства (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Они проводили время наедине в автомобиле, парках, а также в доме учительницы. Однажды, когда учительница и ее подопечная находилась в доме семьи девушки, педагог была вынуждена спрятаться в шкафу при возвращении бабушки ученицы с прогулки.

Правоохранители задержали Хилл, после того как сведения об их отношениях стали публичными, однако затем отпустили ее под залог. Тем не менее до судебного разбирательства женщина продолжала поддерживать контакт с девушкой и встречаться с ней, иногда выбирая для свиданий детские площадки. Когда полиция узнала о нарушении условий освобождения, учительницу вновь арестовали и поместили под стражу.

На момент начала неправомерных действий Хилл состояла в браке и воспитывала двоих детей в возрасте четырех и восьми лет. По словам адвоката, у ее подзащитной диагностировали пограничное расстройство личности. Суд, как ожидается, вынесет решение по этому делу в августе.

