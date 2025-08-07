Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 15:42

Учительница математики с расстройством личности растлила несовершеннолетнюю

В Мельбурне 38-летнюю учительницу математики осудят за изнасилование школьницы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Австралии 38-летняя учительница математики Лора Энн Хилл предстанет перед судом по обвинению в неправомерных сексуальных действиях в отношении 15-летней школьницы, сообщает Sky News. Педагог из Мельбурна, как утверждает сторона обвинения, растлила собственную ученицу.

Хилл заявляла, что школьница якобы также испытывала к ней чувства (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Они проводили время наедине в автомобиле, парках, а также в доме учительницы. Однажды, когда учительница и ее подопечная находилась в доме семьи девушки, педагог была вынуждена спрятаться в шкафу при возвращении бабушки ученицы с прогулки.

Правоохранители задержали Хилл, после того как сведения об их отношениях стали публичными, однако затем отпустили ее под залог. Тем не менее до судебного разбирательства женщина продолжала поддерживать контакт с девушкой и встречаться с ней, иногда выбирая для свиданий детские площадки. Когда полиция узнала о нарушении условий освобождения, учительницу вновь арестовали и поместили под стражу.

На момент начала неправомерных действий Хилл состояла в браке и воспитывала двоих детей в возрасте четырех и восьми лет. По словам адвоката, у ее подзащитной диагностировали пограничное расстройство личности. Суд, как ожидается, вынесет решение по этому делу в августе.

Ранее учителя пения из Нового Орлеана обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Уголовное дело завели после обращения матери подростка в правоохранительные органы.

Австралия
преподаватели
ученики
изнасилования
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСМ Москва — Петербург станет частью московского метро
В ООН выступили с важным заявлением по встрече Путина и Трампа
Озвучен многомиллионный гонорар группы «Винтаж» за концерт в Дубае
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми старого медведя трижды ударило током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.