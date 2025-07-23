Учитель эксплуатировал детей ради своих сексуальных утех В Новом Орлеане задержали учителя за сексуальную эксплуатацию подростков

Учитель пения из Нового Орлеана предстанет перед судом по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщило издание WBRZ. Уголовное дело возбудили после обращения матери 16-летнего подростка в полицию.

Женщина обнаружила в телефоне сына сообщения от взрослого мужчины с непристойным содержанием. Сам юноша рассказал, что учитель старшей школы пригласил его к себе домой и предложил употребить наркотики.

По данным следствия, позже педагог начал платить подростку за сексуальные услуги. Молодой человек пытался сопротивляться, но, по версии правоохранительных органов, мужчина с помощью денег готовил его к сексуальному рабству.

Преступника уже арестовали и предъявили обвинения в домогательствах, изнасиловании и эксплуатации детей. Представители школы подтвердили, что учитель больше не работает в учебном заведении, где ранее он руководил хором.

Ранее полиция Петербурга начала проверку в отношении одного из жителей по подозрению в надругательстве над несовершеннолетним. Предположительно, 56-летний мужчина неоднократно насиловал подростка на своей даче.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.