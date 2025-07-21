В Петербурге мужчину заподозрили в надругательстве над 17-летним подростком

В Петербурге мужчину заподозрили в надругательстве над 17-летним подростком

Правоохранители Санкт-Петербурга начали проверку в отношении одного из жителей города по подозрению в надругательстве над несовершеннолетним, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Предположительно, мужчина надругался над подростком.

20 июля в полицию Волосовского района обратилась 32-летняя жительница Петербурга. Она подала заявление на 56-летнего мужчину, проживающего в Красносельском районе. Женщина утверждает, что на своей даче в одной из деревень этого района мужчина с лета 2024 года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 17-летнего брата.

Следственный комитет Ленинградской области уже получил материалы по данному инциденту. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

По имеющейся информации, подозреваемый ранее владел статусом индивидуального предпринимателя, но затем закрыл его. Также сообщают, что мужчина проходил службу в ракетных войсках.

Ранее стало известно, что на турбазе в Ленобласти группа подростков надругалась над девятилетним мальчиком. По данным СМИ, 42-летняя мать пострадавшего обратилась в полицию с соответствующим заявлением.