Ученые зафиксировали рост солнечной активности на 70% РАН: за последние три месяца солнечная активность увеличилась на 70%

За последние три месяца активность на Солнце увеличилась на 70%, сообщили в лаборатории астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики РАН. Там отметили, что солнечный цикл вернулся на уровень начала 2024 года.

Солнечный цикл растет третий месяц подряд и с мая 2025 года вырос почти на 70%, вернувшись на уровни начала 2024 года, — говорится в сообщении.

Ранее ученые из Университета Сент-Эндрюса выяснили, что положительно заряженные ионы в солнечных вспышках нагреваются в 6,5 раза сильнее электронов. Это открытие помогает объяснить загадку аномально широких спектральных линий, над которой астрономы бились почти полвека.

До этого в активной области 4197 на Солнце зафиксировали значительный скачок энерговыделения с серией вспышек умеренной мощности. По данных астрономов, все процессы локализованы на одном участке и не затрагивают весь комплекс солнечных пятен. Вспышки класса M могут влиять на магнитосферу Земли, поэтому специалисты внимательно отслеживают текущую солнечную активность.