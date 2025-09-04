Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 12:42

Ученые зафиксировали рост солнечной активности на 70%

РАН: за последние три месяца солнечная активность увеличилась на 70%

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

За последние три месяца активность на Солнце увеличилась на 70%, сообщили в лаборатории астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики РАН. Там отметили, что солнечный цикл вернулся на уровень начала 2024 года.

Солнечный цикл растет третий месяц подряд и с мая 2025 года вырос почти на 70%, вернувшись на уровни начала 2024 года, — говорится в сообщении.

Ранее ученые из Университета Сент-Эндрюса выяснили, что положительно заряженные ионы в солнечных вспышках нагреваются в 6,5 раза сильнее электронов. Это открытие помогает объяснить загадку аномально широких спектральных линий, над которой астрономы бились почти полвека.

До этого в активной области 4197 на Солнце зафиксировали значительный скачок энерговыделения с серией вспышек умеренной мощности. По данных астрономов, все процессы локализованы на одном участке и не затрагивают весь комплекс солнечных пятен. Вспышки класса M могут влиять на магнитосферу Земли, поэтому специалисты внимательно отслеживают текущую солнечную активность.

Россия
РАН
солнце
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девятиклассник умер после первого дня в школе
С восточным акцентом: маринованная капуста с имбирем и куркумой
Ветеран «Спартака» назвал футболиста, который нужен сборной России
Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook
Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за «виртуального» пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Путин запустил сразу восемь объектов инфраструктуры Дальнего Востока
В ФСБ рассказали о приговоре 15 участникам ростовской ОПГ
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.