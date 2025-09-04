Расследование вскрыло важную деталь в инциденте с самолетом фон дер Ляйен GFCN сообщил об отсутствии сбоев GPS у самолета фон дер Ляйен в Болгарии

Полет самолета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарию проходил в штатном режиме без существенных задержек, сообщает портал Global Factchecking Network (GFCN). К такому выводу пришли авторы расследования, основываясь на данных открытых источников и официальных материалов.

Впервые был установлен тип и номер воздушного судна, зафрахтованного для перелета главы Еврокомиссии. Согласно исследованию, рейс AAB53G в болгарский Пловдив выполнялся на самолете Dassault Falcon 900 XL с регистрационным номером ОО-GPE.

Данные ресурса Flightradar24 подтверждают, что воздушное судно не демонстрировало каких-либо аномалий в работе навигационных систем. Представители сервиса даже опубликовали отдельное заявление в социальной сети X, опровергающее информацию о сбоях GPS.

Фактическая продолжительность полета составила один час 57 минут при плановых одном часе 48 минутах, что является незначительным отклонением. Информация Financial Times о часовой задержке при заходе на посадку не соответствует действительности.

Подобная задержка может произойти в результате изменения направления ветра и необходимости захода на посадку с противоположного конца полосы, — отмечается в материале.

В расследовании отмечается, что самолет совершал нормальный заход на посадку, выполняя стандартный для этой полосы заход с двумя разворотами на 180 градусов во время снижения. Авторы указывают, что полетные данные не показывают никаких ситуаций с переходом к небольшому набору высоты в стадии снижения, которыми обычно сопровождаются нештатные ситуации при посадке. Также подчеркивается, что при наложении траектории этого самолета на траекторию рекомендованного захода на посадку в официальных технических документах аэропорта они оказываются практически идентичными.

Также опровергается утверждение об использовании бумажных карт из-за отказа GPS. Воздушное судно данного типа оснащено как минимум двумя альтернативными системами для захода на посадку, функционирующими автономно от спутниковой навигации.

Ранее поступила информация о том, что самолет, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен, был вынужден совершить посадку без использования GPS. Отказ навигационной системы произошел во время попытки приземлиться в аэропорту Пловдива в Болгарии 31 августа. Сбои в работе связи фиксировались на всей территории аэропорта.