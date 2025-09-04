В российском городе раскрыли убийство 25-летней давности

Обвиняемые в двойном убийстве, предстанут перед судом в Брянской области, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на силовиков. Отмечается, что преступление они совершили 25 лет назад, но новые методы генетической экспертизы помогли раскрыть его.

Согласно информации следствия, в октябре 2000 года они узнали, что местный предприниматель, торговавший мебелью, хранит большую сумму денег в квартире своих родителей. По данным СК, обвиняемые приехали к их дому и стали ждать подходящего момента.

Когда 64-летний пенсионер вернулся домой, двое из нападавших последовали за ним в квартиру. Вооруженные ножом, они нанесли множественные ранения ему и его 87-летней матери. Оба потерпевших скончались на месте, — сообщили силовики.

В феврале 2025 года криминалисты смогли определить одного из преступников по следам на вещах, оставленных на месте преступления. Им оказался житель Братска, который в момент задержания уже отбывал наказание за другое преступление. Его показания позволили установить личности сообщников.

