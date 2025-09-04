Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 15:32

В российском городе раскрыли убийство 25-летней давности

В Братске генетическая экспертиза помогла раскрыть убийство 25-летней давности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвиняемые в двойном убийстве, предстанут перед судом в Брянской области, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на силовиков. Отмечается, что преступление они совершили 25 лет назад, но новые методы генетической экспертизы помогли раскрыть его.

Согласно информации следствия, в октябре 2000 года они узнали, что местный предприниматель, торговавший мебелью, хранит большую сумму денег в квартире своих родителей. По данным СК, обвиняемые приехали к их дому и стали ждать подходящего момента.

Когда 64-летний пенсионер вернулся домой, двое из нападавших последовали за ним в квартиру. Вооруженные ножом, они нанесли множественные ранения ему и его 87-летней матери. Оба потерпевших скончались на месте, — сообщили силовики.

В феврале 2025 года криминалисты смогли определить одного из преступников по следам на вещах, оставленных на месте преступления. Им оказался житель Братска, который в момент задержания уже отбывал наказание за другое преступление. Его показания позволили установить личности сообщников.

Ранее в подмосковном Пушкино 54-летний уроженец Турции убил свою жену. Мужчина нанес ей ножевое ранение в шею во время ссоры, вызванной подозрениями в измене.

Иркутская область
Россия
убийства
экспертизы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве появится экосистема развития мобильных игр
ВСУ атаковали рейсовый автобус в российском регионе
Венгрия жестко прошлась по ЕС из-за принудительной мобилизации на Украине
Последний из детей великого американского писателя умер в США
Скончался мужчина, подаривший Бриджит Бардо единственного сына
Дуров преподал Маску урок истории на примере происхождения слова «славяне»
В ГД предложили ввести платный режим пребывания семей мигрантов в России
Ученые назвали один ранний признак болезни Альцгеймера
Украинские военные раскритиковали французские танки
В США придумали новый антироссийский коварный план в Антарктике
Мишустин анонсировал важную денежную помощь для аграриев в 24 регионах РФ
В России обрушился рынок грузового транспорта
Крупнейшая американская корпорация подала заявку в Роспатент
Военэксперт раскрыл самый быстрый способ истощить ВСУ
Юрист предупредила об одном нюансе брачного контракта
Эксперт объяснил, какую косвенную выгоду ждет Россию от поставок газа в КНР
Во Франции призвали к отставке Макрона
Девушка фейково «похоронила» отца ради прекращения его уголовного дела
Женщина-инвалид погибла в пожаре, который устроил сожитель ее сестры
Российская фигуристка заработала миллион на рассказах о родах
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.