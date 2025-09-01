День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 12:37

Россию сделали крайней из-за проблем с самолетом главы ЕК

FT: Россию обвинили в приземлении самолета фон дер Ляйен в Болгарии без GPS

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самолет с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вынужден был приземлиться без системы GPS, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания в инциденте обвинили Россию. У самолета главы ЕК отказала система навигации при попытке приземления в болгарском аэропорту Пловдив 31 августа.

Предполагаемая российская интерференционная атака <...> вывела из строя навигационные системы GPS в болгарском аэропорту и вынудила самолет председателя Европейской комиссии совершить посадку, используя бумажные карты, — говорится в публикации.

В публикации говорится, что система GPS перестала работать во всей зоне аэропорта. Там отметили, что подобные массовые сбои на территории Европы наблюдаются с февраля 2022 года.

Ранее Эстония заявила о системных радиопомехах, поступающих с территории Санкт-Петербурга. Глава службы управления частотами отдела связи TTJA Эрко Кулу пояснил, что сбои фиксируются ежедневно и влияют прежде всего на системы спутниковой навигации гражданской авиации, хотя наземная техника работает стабильно.

самолеты
gps
Урсула фон дер Ляйен
Болгария
навигация
