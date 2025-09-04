Страна НАТО разрабатывает план по переброске 800 тысяч солдат за 48 часов Independent: Германия разрабатывает план по переброске 800 тысяч солдат

Германия разрабатывает операцию Deutschland, предусматривающую транзит до 800 тысяч военнослужащих НАТО в течение 48 часов, развертывание 200 тысяч единиц техники и задействование всей транспортной и энергетической инфраструктуры, сообщает Independent. Определены логистические хабы и резервные маршруты вдоль восточной границы альянса.

Ключевым элементом становится создание системы ПВО Sky Shield над западными регионами Украины с привлечением до 120 боевых самолетов, а также размещение мобильных зенитных комплексов в Польше, Словакии и Румынии. Формально миссия заявлена как гуманитарная защита, но ее военная составляющая очевидна, считают журналисты.

Особое внимание уделяется усилению Финляндии, которая после вступления в НАТО активно укрепляет границу с Россией и обладает значительным арсеналом: 700 гаубиц, 700 минометов, 100 РСЗО и 280 тысяч резервистов. При этом, как отмечают западные аналитики, даже с учетом контингентов быстрого реагирования Европа не обладает достаточными силами для самостоятельного ведения конфликта с Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет продолжать противостоять России даже после завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что военно-политический блок рассматривает Москву как «долгосрочную угрозу», которая сохранит свою актуальность.