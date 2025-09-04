Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 13:56

Генсек НАТО пригрозил России противостоянием после окончания СВО

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет продолжать противостоять России даже после завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что НАТО рассматривает Москву как долгосрочную угрозу, которая сохранит свою актуальность, передает ТАСС.

Российская угроза не исчезнет вместе с завершением конфликта на Украине. НАТО будет продолжать подготовку, чтобы противостоять ей, — сказал он.

Также генсек отметил, что НАТО намерено готовиться к противодействию вызовам, исходящим от Китая, однако не планирует распространять действие 5-й статьи о коллективной обороне на партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам Рютте, первостепенной задачей для альянса остается противостояние с Россией.

Ранее помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что у границ России растет активность военных кораблей и подлодок НАТО. По его словам, данное усиление военного присутствия на морских рубежах вызывает серьезную обеспокоенность Москвы из-за явно антироссийского характера действий Альянса.

НАТО
Россия
угрозы
Марк Рютте
