Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 04:59

Патрушев рассказал о планах НАТО создать военные угрозы для России

Патрушев: НАТО активно работает над созданием морских военных угроз для России

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

У границ России растет активность военных кораблей и подлодок НАТО, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, данное усиление военного присутствия на морских рубежах вызывает серьезную обеспокоенность Москвы из-за явно антироссийского характера действий Альянса.

Речь идет о весьма значимых рисках. НАТО все более активно работает над созданием военных угроз для России именно на морских рубежах, — сказал он.

Патрушев отметил увеличение количества корабельных группировок НАТО и проведение масштабных учений в акваториях, прилегающих к России. Также растет активность разведывательных средств Альянса. Особое внимание уделяется оперативной и боевой подготовке войск в Северо-Восточной Атлантике, Гренландско-Норвежской морской зоне, а также на территории Норвегии, Финляндии и Швеции.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Великобритания намерена организовать блокаду российского судоходства в Балтийском море, однако Россия этого не допустит. Он отметил, что главными сообщниками британцев выступают Эстония, Латвия и Литва.

Военно-морские силы Эстонии между тем совместно с авиацией НАТО предприняли попытку захвата гражданского судна Jaguar, следовавшего под флагом Габона в Финском заливе. Корабль направлялся в порт Приморск.

Николай Патрушев
НАТО
Россия
флот
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили ввести единые льготы для военных в частных клиниках
Бастрыкин раскрыл число жертв вторжения ВСУ в Курскую область
Ветеринар предостерег от мытья домашних животных человеческим шампунем
Названо количество пострадавших из-за ударов ВСУ по Краснодарскому краю
«Массированная атака»: над Краснодарским краем сбили беспилотники ВСУ
Пластика лица, скандалы с фигуристами, война с Ягудиным: как живет Плющенко
Патрушев рассказал о планах НАТО создать военные угрозы для России
Украинский депутат-мотоциклист влетел в трактор и погиб
Германия придумала способ сделать свою армию «самой сильной в Европе»
Готовим вкусный завтрак за 10 минут из кабачков: вафельки как в ресторане
Восемь российских аэропортов прекратили принимать и выпускать самолеты
Стало известно, в чьих интересах организовывали теракт в «Крокусе»
SHOT сообщил о серии взрывов, прогремевших над Славянском-на-Кубани
Пожар в Астрахани унес жизни троих человек
В Госдуме раскрыли, кто может рассчитывать на повышение пенсии с 1 августа
Психолог назвала неприятные побочные эффекты СДВГ
Марочко рассказал, сколько сел зачищают бойцы ВС РФ у Красноармейска в ДНР
Windows 11 появилась на старых компьютерах
Бастрыкин раскрыл количество наемников, воевавших за ВСУ
Родителям школьников перед 1 сентября могут начать платить деньги
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.