Патрушев рассказал о планах НАТО создать военные угрозы для России Патрушев: НАТО активно работает над созданием морских военных угроз для России

У границ России растет активность военных кораблей и подлодок НАТО, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, данное усиление военного присутствия на морских рубежах вызывает серьезную обеспокоенность Москвы из-за явно антироссийского характера действий Альянса.

Речь идет о весьма значимых рисках. НАТО все более активно работает над созданием военных угроз для России именно на морских рубежах, — сказал он.

Патрушев отметил увеличение количества корабельных группировок НАТО и проведение масштабных учений в акваториях, прилегающих к России. Также растет активность разведывательных средств Альянса. Особое внимание уделяется оперативной и боевой подготовке войск в Северо-Восточной Атлантике, Гренландско-Норвежской морской зоне, а также на территории Норвегии, Финляндии и Швеции.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Великобритания намерена организовать блокаду российского судоходства в Балтийском море, однако Россия этого не допустит. Он отметил, что главными сообщниками британцев выступают Эстония, Латвия и Литва.

Военно-морские силы Эстонии между тем совместно с авиацией НАТО предприняли попытку захвата гражданского судна Jaguar, следовавшего под флагом Габона в Финском заливе. Корабль направлялся в порт Приморск.