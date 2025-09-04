Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 15:36

Стало известно, сколько денег Украина получила от Запада в августе

Нацбанк Украины: Киев получил от Запада в августе более $6 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Киев получил от стран Запада в августе более $6 млрд (около 485 млрд рублей), следует из отчета Национального банка Украины. При этом больше половины всех средств — доходы от замороженных российских активов.

Отмечается, что $4,7 млрд (379 млрд рублей) было выделено Киеву в рамках программы Евросоюза Ukraine Facility и инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). При этом Всемирный банк направил Украине чуть более $1 млрд (80 млрд рублей). Кроме того, украинскому правительству получило $394,6 млн (31 млрд рублей) за счет облигаций госзайма.

Ранее британский министр обороны Джон Хили заявил, что его страна направила более миллиарда фунтов стерлингов (более 105 млрд рублей) на военную помощь Украине. По его словам, это средства, полученные в качестве прибыли от использования замороженных российских активов.

До этого депутат Госдумы Сергей Алтухов отметил, что любые попытки передачи замороженных российских активов Украине будут считаться грубым нарушением международного права. Парламентарий подчеркнул, что подобные действия не останутся без ответа со стороны России.

Украина
банки
деньги
Запад
активы
