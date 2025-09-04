Саммит ШОС — 2025
Двое мужчин пойдут под суд за похищение и грабеж в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В суд передано дело, возбужденное против двоих уроженцев Мурманской области, которых обвиняют в похищении и грабеже в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «Петербург2». Отмечается, что злоумышленники забрали у жертвы 18 тысяч рублей.

Следствие установило, что преступники напали на петербуржца возле дома № 14 на улице Вадима Шефнера. Применив физическую силу, они затащили пострадавшего в салон автомобиля Nissan Teana и отвезли в безлюдное место. На пустыре, продолжая избивать мужчину, злоумышленники заставили его перевести им деньги. После этого они отпустили жертву и скрылись.

Ранее жительница Красноярска 1993 года рождения ограбила магазины на 700 тысяч рублей. Уже судимая женщина продавала похищенный товар случайным прохожим. Россиянка воровала продукты, бытовую химию и алкоголь.

