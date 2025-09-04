Двое мужчин пойдут под суд за похищение и грабеж в Петербурге

В суд передано дело, возбужденное против двоих уроженцев Мурманской области, которых обвиняют в похищении и грабеже в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «Петербург2». Отмечается, что злоумышленники забрали у жертвы 18 тысяч рублей.

Следствие установило, что преступники напали на петербуржца возле дома № 14 на улице Вадима Шефнера. Применив физическую силу, они затащили пострадавшего в салон автомобиля Nissan Teana и отвезли в безлюдное место. На пустыре, продолжая избивать мужчину, злоумышленники заставили его перевести им деньги. После этого они отпустили жертву и скрылись.

