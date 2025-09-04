Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 11:24

Медведев призвал лишить Лондон ценностей Британской Короны

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любые незаконные изъятия замороженных российских средств или прибыли от них должны компенсироваться приобретением новых территорий и иного имущества за счет стран, принявших такие решения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. В качестве альтернативы он предложил рассмотреть возможность взыскания с ценностей Британской Короны, часть которых все еще находится на территории России и в других юрисдикциях.

Всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество страны 404 (Украины — NEWS.ru). Ну или изъятием ценностей Британской Короны. Их еще достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России, — высказался Медведев.

Кроме того, он обвинил министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в неразумных действиях после передачи Украине $1,3 млрд из замороженных российских активов. Он также назвал Лондон вором, а киевские власти — неонацистами.

Дмитрий Медведев
Россия
активы
Великобритания
