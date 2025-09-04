Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 17:38

Стало известно, где похоронят Армани

ANSA: похороны Джорджо Армани пройдут в закрытом формате в Милане

Джорджо Армани Джорджо Армани Фото: imago-images/Global Look Press

Похороны итальянского модельера Джорджо Армани пройдут в закрытом формате, сообщает ANSA. Прощание с ним состоится в Милане 6 и 7 сентября в соответствии с пожеланием почившего.

Часовня с прахом будет открыта для посетителей в субботу, 6 сентября, и воскресенье, 7 сентября, с 09:00 до 18:00 в Милане <...>. В соответствии с желанием господина Армани похороны пройдут в закрытом режиме, — говорится в публикации.

Армани родился в 1934 году в итальянском городе Пьяченца. Свой путь он начал с оформления витрин в универмаге, позже занялся дизайном одежды в доме моды Nino Cerruti. В 1975 году он запустил собственный бренд — Giorgio Armani, который впоследствии стал символом утонченного минимализма и итальянского стиля в мире моды.

Легендарный модельер скончался в возрасте 91 года. Он ушел из жизни в окружении близких. В компании Armani Group отметили, что будут развивать бизнес в память об основателе с уважением к его видению и ценностям. Семья и сотрудники модного дома продолжат вести его вперед с ответственностью и любовью.

