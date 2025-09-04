Бизнесмена осудили за взятку налоговикам В Петербурге бизнесмена осудили на два года за взятку налоговикам

Суд признал виновным бизнесмена, давшего взятку налоговикам в Санкт-Петербурге, передает телеканал «Петербург2». Отмечается, что он приговорен к двум годам колонии строгого режима.

По информации Объединенной пресс-службы судов Петербурга, у инспекторов возникли вопросы к одному из индивидуальных предпринимателей из-за несоответствий в отчетных данных за 2024 год. Вместо того чтобы честно устранить нарушения, предприниматель решил дать взятку.

В конце апреля 2025 года на остановке общественного транспорта бизнесмен передал посреднику 260 тысяч рублей. Сумма была заранее распределена: 100 тысяч рублей должны были передать инспектору и его начальнице, а 60 тысяч рублей — посреднику в качестве вознаграждения за организацию сделки. Всех участников сделки задержали.

Посредник отделался условным сроком. Уголовное преследование в отношении налогового инспектора приостановлено, так как он отправился в зону СВО добровольцем.

