15 августа 2025 в 15:50

Суд приговорил к сроку бывшего директора парка «Патриот»

Экс-директора парка «Патриот» Ахмедова приговорили к пяти годам колонии

Бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова приговорили к пяти годам колонии и штрафу в размере 300 тысяч рублей, передает РИА Новости. Его взяли под стражу в зале Одинцовского городского суда.

Окончательно назначить Ахмедову наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима, — огласил решение судья.

Также с него были взыскано в рамках гражданских исков: 18 млн рублей в пользу Минобороны РФ и 7 млн рублей — парка «Патриот». Кроме того, Ахмедова лишили государственных наград. В своем последнем слове он раскаялся и попросил прощения у супруги.

Ахмедов был задержан в августе 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. В начале августа 2025 года Гособвинение просило назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы и штрафу в полмиллиона.

Ранее стало известно, что обвиняемый в хищениях в парке «Патриот» экс-заместитель начальника управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров признал вину. Он также перевел на счета Минобороны России и парка «Патриот» по 200 тысяч рублей в качестве частичного возмещения ущерба.

