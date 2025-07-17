Генерал Шестеров сделал признание в рамках расследования дела о коррупции Генерал Шестеров признал вину по коррупционному делу вокруг парка «Патриот»

Обвиняемый в хищениях в парке «Патриот» экс-заместитель начальника управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров признал вину, передает РИА Новости. В рамках этого дела проходит первое заседание в Одинцовском гарнизонном военном суде.

Бывший замначальника дал согласие на принятие судебного решения в особом порядке, говорится в материале. Шестеров также перевел на счета Минобороны России и парка «Патриот» по 200 тысяч рублей в качестве частичного возмещения ущерба.

Ранее адвокат бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова Денис Балуев сообщил о подаче апелляционной жалобы на вынесенный ему приговор. До этого суд назначил экс-чиновнику уголовное наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет колонии общего режима, а также штрафа в размере 100 млн рублей. Иванов также был лишен всех государственных наград.

Кроме того, Московским арбитражным судом был принят к производству гражданский иск со стороны руководства банка ПСБ в отношении Иванова. В финансовом учреждении требуют признать экс-замглавы МО РФ банкротом.