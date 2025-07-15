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15 июля 2025 в 09:10

Экс-замминистра Иванова могут оправдать

Защита бывшего замминистра обороны Иванова обжаловала приговор

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Защита экс-замминистра обороны Тимура Иванова подала апелляцию на приговор, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. Ранее бывший чиновник был приговорен к 13 годам колонии, его лишили госнаград и назначили штраф в размере 100 млн рублей.

Апелляционную жалобу подали, — сказал Балуев.

Мосгорсуд огласил приговор Иванову 1 июля. Его признали виновным в растрате средств при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Сразу после этого адвокат экс-чиновника Мурад Мусаев заявил, что защита подаст апелляции. Он выразил надежду, что кто-то в России услышит доводы разума.

Ранее адвокат Вадим Багатурия допустил, что Иванов не отправится в зону СВО. По его словам, чиновник замешан в очень громких делах. Именно поэтому, считает адвокат, ему могут отказать в отправке на фронт.

Тем временем Московский арбитражный суд принял к производству гражданский иск банка ПСБ в отношении Иванова. Финансовое учреждение требует признать бывшего чиновника банкротом. Рассмотрение дела назначено на 21 августа.

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