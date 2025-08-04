Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 16:16

Гособвинение запросило срок для бывшего директора парка «Патриот»

Прокурор запросил шесть лет колонии для экс-директора парка «Патриот» Ахмедова

Вячеслав Ахмедов Вячеслав Ахмедов Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Гособвинение просит Одинцовский городской суд назначить экс-директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову наказание в виде шести лет лишения свободы, сообщает ТАСС. Бывший чиновник проходит обвиняемым по делу о служебном подлоге и мошенничестве.

Прошу суд признать Ахмедова виновным и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — сказал прокурор в ходе прений сторон.

Ранее стало известно, что обвиняемый в хищениях в парке «Патриот» экс-заместитель начальника управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров признал вину. В рамках этого дела проходит первое заседание в Одинцовском гарнизонном военном суде. Бывший замначальника дал согласие на принятие судебного решения в особом порядке. Шестеров также перевел на счета Минобороны России и парка «Патриот» по 200 тысяч рублей в качестве частичного возмещения ущерба.

Кроме того, суд приговорил к лишению свободы и штрафу бывших сотрудников конгрессно-выставочного центра «Патриот» — главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло — по делу о получении взятки в особо крупном размере. Оба осужденных получили по девять лет колонии, также они обязаны выплатить пострадавшей стороне 27 млн рублей.

патриот
мошенничество
минобороны
подлог
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Мусорный бизнес наворовал 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.