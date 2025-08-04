Гособвинение запросило срок для бывшего директора парка «Патриот» Прокурор запросил шесть лет колонии для экс-директора парка «Патриот» Ахмедова

Гособвинение просит Одинцовский городской суд назначить экс-директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову наказание в виде шести лет лишения свободы, сообщает ТАСС. Бывший чиновник проходит обвиняемым по делу о служебном подлоге и мошенничестве.

Прошу суд признать Ахмедова виновным и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — сказал прокурор в ходе прений сторон.

Ранее стало известно, что обвиняемый в хищениях в парке «Патриот» экс-заместитель начальника управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров признал вину. В рамках этого дела проходит первое заседание в Одинцовском гарнизонном военном суде. Бывший замначальника дал согласие на принятие судебного решения в особом порядке. Шестеров также перевел на счета Минобороны России и парка «Патриот» по 200 тысяч рублей в качестве частичного возмещения ущерба.

Кроме того, суд приговорил к лишению свободы и штрафу бывших сотрудников конгрессно-выставочного центра «Патриот» — главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло — по делу о получении взятки в особо крупном размере. Оба осужденных получили по девять лет колонии, также они обязаны выплатить пострадавшей стороне 27 млн рублей.