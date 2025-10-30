Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 10:55

Стало известно о лишении гражданства России 10 уроженцев Центральной Азии

ФСБ: 10 уроженцев ЦА лишились гражданства России из-за угрозы нацбезопасности

Паспорт гражданина РФ Паспорт гражданина РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угрожавшие нацбезопасности РФ 10 выходцев из Центральной Азии лишились российского гражданства, передает ЦОС ФСБ России. По данным ведомства, которые приводит РЕН ТВ, двое из них — из Архангельской области — являлись приверженцами идеологии превосходства своей национальности и неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.

Так, в составе группы лиц они неоднократно совершали насильственные действия в отношении жителей г. Северодвинска и иные общеуголовные преступления, — сказано в сообщении.

Также гражданства были лишены жители Забайкальского края, Тюменской области и Бурятии. Такая же участь постигла проживавших в Камчатском крае и Самарской области мужчин.

Ранее в Саратове было завершено расследование дела 16-летнего подростка, вступившего в контакт с террористической организацией и передававшего ей данные, угрожающие нацбезопасности России. Он связывался с запрещенной организацией через мессенджер. Преступление выявлено ФСБ. Подростку грозит до 12 лет тюрьмы и штраф.

