Стало известно о лишении гражданства России 10 уроженцев Центральной Азии

Угрожавшие нацбезопасности РФ 10 выходцев из Центральной Азии лишились российского гражданства, передает ЦОС ФСБ России. По данным ведомства, которые приводит РЕН ТВ, двое из них — из Архангельской области — являлись приверженцами идеологии превосходства своей национальности и неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.

Так, в составе группы лиц они неоднократно совершали насильственные действия в отношении жителей г. Северодвинска и иные общеуголовные преступления, — сказано в сообщении.

Также гражданства были лишены жители Забайкальского края, Тюменской области и Бурятии. Такая же участь постигла проживавших в Камчатском крае и Самарской области мужчин.

Ранее в Саратове было завершено расследование дела 16-летнего подростка, вступившего в контакт с террористической организацией и передававшего ей данные, угрожающие нацбезопасности России. Он связывался с запрещенной организацией через мессенджер. Преступление выявлено ФСБ. Подростку грозит до 12 лет тюрьмы и штраф.