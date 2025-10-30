Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 10:53

Орбан обсудит с Трампом возможный саммит России и США

Орбан на встрече с Трампом намерен обсудить организацию саммита России и США

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Anoraganingrumx/IMAGO/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 ноября прибудет с официальным визитом в Белый дом и обсудит с президентом США Дональдом Трампом вопрос организации саммита с Россией, сообщил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш. Главная цель предстоящих консультаций — сделать их плодотворными для венгерско-американских отношений и венгерской экономики, цитирует Гуйяша РИА Новости.

На встрече Орбан планирует заключить соглашения в ключевых областях: энергетика, военно-промышленное, экономическое и финансовое сотрудничество. Предполагается, что Орбан и Трамп также обсудят, какой курс действий может привести к встрече глав России и США, а через нее — к российско-украинскому мирному соглашению.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится после подготовки конкретной программы переговоров. Дипломат подчеркнул, что договоренности, достигнутые лидерами двух стран в Анкоридже, требуют наполнения практическими решениями.

